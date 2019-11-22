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НБУ продовжить час роботи Системи електронних платежів

Новини » Економіка     22.11.2019 - 10:18
НБУ продовжить час роботи Системи електронних платежів
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Розширений регламент роботи СЕП стане першим етапом для переходу на цілодобовий режим

Національний банк України (НБУ) оприлюднив для громадського обговорення проект змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, з квітня 2020 року планується перехід Системи електронних платежів Національного банку (СЕП) на розширений регламент роботи.

Розширений регламент роботи СЕП передбачатиме доступність системи для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень (23/7) з урахуванням технологічної перерви в одну годину під час переходу на новий банківський день.

"Робота СЕП у режимі 23/7 стане першим етапом для переходу СЕП на цілодобовий режим роботи", - йдеться в повідомленні НБУ.

Для реалізації цілодобової роботи СЕП Національний банк планує модернізувати деякі технологічні питання роботи системи. Зокрема, технологію включення/виключення учасників СЕП, а також встановлення лімітів для виконання примусового/безспірного списання та арешту коштів.

Нагадаємо, у вересні Національний банк України (НБУ) затвердив Концепцію розширеного регламенту роботи Системи електронних платежів НБУ, згідно з якою система буде працювати у цілодобовому режимі.

У серпні 2018 року у Національному банку України назвали пріоритети в осучасненні Системи електронних платежів (СЕП). Наразі через СЕП здійснюється 97% міжбанківських переказів у національній валюті в межах України, тоді як через кореспондентські рахунки, що відкриті банками в інших банках - 3% таких переказів.

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