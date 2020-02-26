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НБУ продовжив час роботи Системи електронних платежів

Новини » Економіка     26.02.2020 - 17:57
НБУ продовжив час роботи Системи електронних платежів
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Система міжбанківських платежів працюватиме 23 години на добу 7 днів на тиждень

Система електронних платежів Національного банку (СЕП) перейде на розширений регламент роботи з 1 квітня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, розширений режим передбачає доступність системи для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень (23/7).

"Така новація дасть можливість проводити чутливі до часу платежі, а також сприятиме розширенню доступу клієнтів до фінансових послуг та зростанню частки безготівкових розрахунків", - зазначили в НБУ.

Зокрема регулятор визначив такі особливості розширеного регламенту роботи СЕП:

  • учасники СЕП зможуть здійснювати міжбанківський переказ коштів через цю платіжну систему з 01:00 до 24:00;
  • у роботі системи буде технологічна перерва упродовж однієї години під час переходу на новий банківський день (з 00:00 до 01:00);
  • учасники СЕП самостійно ухвалюють рішення щодо регламенту своєї взаємодії з платіжною системою у цілодобовому режимі;
  • регламент роботи СЕП у період завершення звітного року буде визначений окремим рішенням правління Національного банку України.

Нагадаємо, через Систему електронних платежів них платежів Національного банку України (СЕП) у 2019 році здійснено 384 млн початкових платежів на суму понад 32 трлн грн, що більше на 7,5% за кількістю та 28% за сумою, ніж у 2018 році (357 млн початкових платежів на суму 25 трлн грн).

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) змінює тарифну політику стосовно системи електронних платежів (СЕП) та вводить з 24 березня 2020 року нові тарифи.

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