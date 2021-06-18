НБУ продавав валюту для стримування зростання курсу долара вперше з початку квітня

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 14-18 червня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 113,80 млн доларів. При цьому він продав на міжбанку 20 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ .

Купівля валюти була пов'язана з тим, що на початку тижня на ринку спостерігався надлишок валюти, і курс долара 15 червня впав до 26,90 гривень - мінімуму майже за рік.

Однак потім ситуація змінилася, курс пішов вгору, оскільки Федеральна резервна система США 16 червня повідомила, що може підвищити процентні ставки набагато швидше, ніж передбачалося. Курс долара виріс до всіх світових валют без винятку. До п'ятниці, 18 червня, курс на міжбанку піднявся до 27,30 гривень за долар.

При цьому востаннє НБУ продавав долари на міжбанку на початку квітня.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 819,30 млн доларів і продав 90 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 729,30 млн доларів.