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НБУ продавав валюту для стримування зростання курсу долара вперше з початку квітня

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Україна, П'ятниця 18 червня 2021 16:52
НБУ продавав валюту для стримування зростання курсу долара вперше з початку квітня Фото: НБУ продав з резервів 20 млн доларів для стримування зростання курсу долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 14-18 червня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 113,80 млн доларів. При цьому він продав на міжбанку 20 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Купівля валюти була пов'язана з тим, що на початку тижня на ринку спостерігався надлишок валюти, і курс долара 15 червня впав до 26,90 гривень - мінімуму майже за рік.

Однак потім ситуація змінилася, курс пішов вгору, оскільки Федеральна резервна система США 16 червня повідомила, що може підвищити процентні ставки набагато швидше, ніж передбачалося. Курс долара виріс до всіх світових валют без винятку. До п'ятниці, 18 червня, курс на міжбанку піднявся до 27,30 гривень за долар.

При цьому востаннє НБУ продавав долари на міжбанку на початку квітня.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 819,30 млн доларів і продав 90 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 729,30 млн доларів.

НБУ продавав валюту для стримування зростання курсу долара вперше з початку квітня

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2020 року НБУ затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій, який визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування та збереження гнучкого курсоутворення.

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