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НБУ продавал валюту на межбанке впервые за последние два месяца

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Украина, Пятница 29 октября 2021 17:46
НБУ продавал валюту на межбанке впервые за последние два месяца Фото: НБУ возобновил продажу долларов на межбанке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 25-29 октября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 54,50 млн долларов и продал 49,60 млн долларов. Положительное сальдо составило 4,90 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ продавал доллары на межбанке впервые за последние два месяца.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 2428,90 млн долларов и продал 246,60 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2182,30 млн долларов.

НБУ продавал валюту на межбанке впервые за последние два месяца

Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.

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