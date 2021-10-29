НБУ продавал валюту на межбанке впервые за последние два месяца

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 25-29 октября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 54,50 млн долларов и продал 49,60 млн долларов. Положительное сальдо составило 4,90 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 2428,90 млн долларов и продал 246,60 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2182,30 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.