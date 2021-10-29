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НБУ продавав валюту на міжбанку вперше за останні два місяці

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Україна, П'ятниця 29 жовтня 2021 17:46
НБУ продавав валюту на міжбанку вперше за останні два місяці Фото: НБУ відновив продаж доларів на міжбанку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 25-29 жовтня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 54,50 млн доларів і продав 49,60 млн доларів. Позитивне сальдо склало 4,90 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, НБУ продавав долари на міжбанку вперше за останні два місяці.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 2428,90 млн доларів і продав 246,60 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 2182,30 млн доларів.

НБУ продавав валюту на міжбанку вперше за останні два місяці

Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.

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