НБУ продавав валюту на міжбанку вперше за останні два місяці
Національний банк України (НБУ) протягом тижня 25-29 жовтня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 54,50 млн доларів і продав 49,60 млн доларів. Позитивне сальдо склало 4,90 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Таким чином, НБУ продавав долари на міжбанку вперше за останні два місяці.
Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 2428,90 млн доларів і продав 246,60 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 2182,30 млн доларів.
Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.
Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.