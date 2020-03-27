НБУ продаст банкам еще одну партию наличных долларов

Национальный банк Украины в понедельник, 30 марта, проведет еще один аукцион по продаже наличных долларов за безналичные. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий на брифинге.

Как отметил Чурий, НБУ на этой неделе уже провел аукцион по продаже наличных долларов. "Это было 130 млн долларов. Спрос пока значительно превышал предложение. Спрос был приблизительно 280 млн долларов", - сообщил он и добавил, что заявки были удовлетворены пропорционально.

По его словам, аукцион проводился среди 14 крупнейших системных банков.

"Мы собираемся в понедельник провести следующую операцию по обмену наличного доллара на безналичный. На это раз это будет сумма 180 млн долларов", - сообщил Чурий.

По его словам, еще один аукцион пройдет в конце недели. "Есть еще спрос на наличный доллар", - добавил он.

Напомним, заместитель главы Национального банка Олег Чурий 27 марта заявил, что ситуация на валютном рынке Украины улучшается, а НБУ значительно сократил продажу валюты.

Отметим, Национальный банк Украины 19 марта провел первую операцию по обмену наличной валюты на безналичную с объявленным предельным объемом в 100 млн евро. Национальный банк получил заявки от 6 банков на 35 млн евро и удовлетворил их в полном объеме.