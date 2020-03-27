НБУ продасть банкам ще одну партію готівкових доларів

Національний банк України в понеділок, 30 березня, проведе ще один аукціон з продажу готівкових доларів за безготівкові. Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій на брифінгу.

Як зазначив Чурій, НБУ на цьому тижні вже провів аукціон з продажу готівкових доларів. "Це було 130 млн доларів. Попит поки значно перевищував пропозицію. Попит був приблизно 280 млн доларів", - повідомив він і додав, що заявки були задоволені пропорційно.

За його словами, аукціон проводився серед 14 найбільших системних банків.

"Ми збираємося в понеділок провести наступну операцію з обміну готівкового долара на безготівковий. На цей раз це буде сума 180 млн доларів", - повідомив Чурій.

За його словами, ще один аукціон пройде в кінці тижня. "Є ще попит на готівковий долар", - додав він.

Нагадаємо, заступник голови Національного банку Олег Чурій 27 березня заявив, що ситуація на валютному ринку України поліпшується, а НБУ значно скоротив продаж валюти.

Зазначимо, Національний банк України 19 березня провів першу операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову з оголошеним граничним обсягом у 100 млн євро. Національний банк отримав заявки від 6 банків на 35 млн євро і задовольнив їх в повному обсязі.