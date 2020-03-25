НБУ перестал продавать валюту для сглаживания курсовых колебаний

Фото: Олег Чурий (пресс-служба НБУ)

Начиная с прошлой среды снижается ажиотаж интервенции НБУ и валютный рынок может уже сбалансировать себя сам

Национальный банк Украины перестал продавать валюту для сглаживания курсовых колебаний. Об этом на брифинге заявил замглавы Национального банка Украины Олег Чурий, передает РБК-Украина.

По его словам, с начала года НБУ продал около 1,5 млрд долларов.

"Что касается последних событий на валютном рынке. Начиная с прошлой среды мы видим снижение ажиотажа и объемы интервенции Национального банка постоянно снижаются. В прошлый четверг мы продали приблизительно 150 млн долларов, потом в пятницу 100, в понедельник мы уже продали только 50 млн долларов для сглаживания курсовых колебаний", - сказал Чурий.

Он также отметил, что вчера был первый день с начала кризисных явлений, когда Национальный банк не выходил на рынок.

"Это было связано с тем, что рынок может уже сбалансировать себя сам", - добавил он.

Ситуація на валютному ринку Підсумки дня на валютному ринку! Сьогодні знову є непогані новини. Другий день поспіль Національний банк не проводить інтервенцій з продажу валюти. Міжбанківський ринок балансується без нашої участі – на рівнях близьких до 28 грн за долар США. Є добрі новини також для готівкового ринку. Національний банк нарешті отримав з-за кордону партію готівкового долара США, необхідного для підкріплення кас банків. Сьогодні ми провели операцію з обміну цієї готівки на безготівкову валюту банків. Участь у цій операції взяли 11 з 14 банків, які мають статус системно важливих. Запропонований нами обсяг готівкової валюти становив 130 млн дол. США і був повністю викуплений банками. Наразі очікуємо на другу партію готівкового долару. Ми продовжимо проводити операції з обміну готівки на безготівкову валюту, щоб банки могли безперебійно задовольняти попит своїх клієнтів на зняття готівки в доларах чи євро. Втім, також рекомендуємо громадянам обмежувати операції з готівкою і за необхідності проводити усі операції онлайн та за допомогою платіжних карток. Це сучасніше та безпечніше. Наш бонус сьогодні – відео с заступником Голови НБУ Олегом Чурієм, який відповів на запитання наших читачів у Facebook. Якої політики Національний банк буде дотримуватися надалі на валютному ринку? Чи варто очікувати фінансування МВФ? Коли остаточно вирішиться проблема з дефіцитом доларової готівки? Детальні відповіді знайдете у відео. Зберігаємо віру в позитивні новини – як поступове приборкання коронавірусу у світі, так і укладення нової програми з МВФ, яка буде сигналом про продовження реформ в Україні. #НБУ #коронавірус Опубліковано Національний банк України Середа, 25 березня 2020 р.

Напомним, НБУ возобновил поставки наличного доллара в Украину. По словам замглавы НБУ, в связи с коронавирусом значительно сократилось число авиарейсов в Украину, в том числе тех, которыми доставлялась наличная валюта. Также он сообщил, что на прошлой неделе удалось доставить несколько партий в наличном евро. Сегодня НБУ проводит первый аукцион по продаже наличного доллара.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины объявило на 24 марта аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Согласно сообщению, инвесторам предложены государственные облигации в долларах и в евро.