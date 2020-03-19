НБУ продаст банкам на аукционе наличные в евро

Национальный банк Украины закупил наличную валюту в евро и продаст ее банкам на аукционе. Об этом шла речь на встрече руководства НБУ с топ-менеджерами 50 крупнейших украинских банков и ассоциаций, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, таким образом НБУ борется с дефицитом валютной наличности из-за перебоев в авиасообщении.

"НБУ уже закупил часть наличности в евро, сегодня проведем аукцион, чтобы банки смогли обменять безналичную валюту на наличную", - говорится в сообщении.

Также НБУ договаривается с контрагентами из США о доставке значительной партии в долларах.

"НБУ не печатает доллары и евро, поэтому надо подождать доставки", - добавили в НБУ.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий сообщил о том, что превышение спроса над предложением со стороны населения на наличном валютном рынке за последнюю неделю составило 300 млн долларов. По его словам, через повышенный спрос на наличную валюту в банках образовался дефицит долларов. Это связано с прекращением воздушного сообщения, поскольку ранее банки завозили наличную валюту в пассажирских самолетах.

Как сообщало РБК-Украина, государственный "ПриватБанк" с 18 марта прекратил продажу наличной валюты в кассах до восстановления поставок наличности из-за рубежа.