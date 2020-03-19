НБУ продасть банкам на аукціоні готівку в євро

Національний банк України закупив готівкову валюту в євро та продасть її банкам на аукціоні. Про це йшлося на зустрічі керівництва НБУ з топ-менеджерами 50 найбільших українських банків та асоціаціями, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, таки чином НБУ бореться з дефіцитом валютної готівки через перебої в авіасполученні.

"НБУ вже закупив частину готівки в євро, сьогодні проведемо аукціон, щоб банки змогли обміняти безготівкову валюту на готівкову", - йдеться в повідомленні

Також НБУ домовляється з контрагентами із США про доставку значної партії в доларах.

"НБУ не друкує долари та євро, тому треба почекати доставки", - додали в НБУ.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій повідомив про те, що перевищення попиту над пропозицією з боку населення на готівковому валютному ринку за останній тиждень склало 300 млн доларів. За його словами, через підвищений попит на готівкову валюту в банках утворився дефіцит доларів. Це пов'язано з припиненням повітряного сполучення, оскільки раніше банки завозили готівкову валюту в пасажирських літаках.

Як повідомляло РБК-Україна, державний "ПриватБанк" з 18 березня припинив продаж готівкової валюти в касах до відновлення поставок готівки з-за кордону.