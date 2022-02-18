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НБУ продал из резервов еще 450 млн долларов для поддержки курса гривны

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 14-18 февраля 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 50,0 млн долларов и продал 503,0 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 453,0 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк возобновил продажу валюты в условиях резкого ухудшения информационного фона и роста курса доллара. Основной объем НБУ продал в понедельник, 14 февраля - 377 млн долларов.

За последнюю неделю курс доллара вырос на 1,1% с 28,03 на 14 февраля до 28,34 гривен за доллар на 21 февраля.

С начала года НБУ купил на межбанке 656,9 млн долларов и продал 2 064,2 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 1 407,3 млн долларов.

Напомним, в НБУ неоднократно заявляли, что НБУ не прогнозирует и не таргетирует валютный курс, поскольку в Украине действует плавающее курсообразование и курс может колебаться в обе стороны. Центробанк выходит на межбанк для сглаживания чрезмерных колебаний.

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Национальный банк УкраиныКурс доллара