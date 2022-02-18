НБУ продав з резервів ще 450 млн доларів для підтримки курсу гривні

Таким чином, центробанк відновив продаж валюти в умовах різкого погіршення інформаційного фону і зростання курсу долара. Основний обсяг НБУ продав у понеділок, 14 лютого - 377 млн доларів.

За останній тиждень курс долара виріс на 1,1% з 28,03 на 14 лютого до 28,34 гривень за долар на 21 лютого.

З початку року НБУ купив на міжбанку 656,9 млн доларів і продав 2 064,2 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 1 407,3 млн доларів.