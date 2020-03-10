НБУ продал четверть миллиарда долларов для стабилизации на валютном рынке

Национальный банк во вторник, 10 марта, вышел с интервенцией по продаже валюты и по состоянию на 13:00 продал 250 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили пресс-службе, НБУ сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний, которые усилились в течение последней недели. Этому способствовали ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса миром и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

"Текущая ситуация на украинском валютном рынке - и межбанковском и наличном - сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект", - отметили в НБУ.

Национальный банк продолжит следить за ситуацией с распространением коронавируса и по состоянию мировых финансовых и товарных рынков и будет при необходимости и в дальнейшем проводить интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, добавили в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, в обменных пунктах Украины сегодня, 10 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 80 копеек до 25,86 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 гривну 10 копеек до 29,07 гривен за евро.

Напомним, 10 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс вырос в продаже на 34 копейки до 25,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 42 копейки - до 28,80 гривны за евро.

Напомним, Национальный банк Украины на прошлой неделе возобновил продажу валюты из резервов. НБУ в течение недели 2-6 марта 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 150,00 млн долларов и продал на 307,20 млн долларов.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1232,00 млн долларов и продал на 602,20 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 629,80 млн долларов.