НБУ продав чверть мільярда доларів для стабілізації на валютному ринку

Національний банк України у вівторок, 10 березня, вийшов з інтервенцією з продажу валюти і станом на 13:00 продав 250 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили прес-службі, НБУ зберігає активну присутність на міжбанківському валютному ринку для згладжування надмірних коливань, які посилилися упродовж останнього тижня. Цьому сприяли погіршення настроїв учасників ринку в умовах високої невизначеності щодо подальшого поширення коронавірусу світом та підвищення турбулентності на світових фінансових і товарних ринках.

"Поточна ситуація на українському валютному ринку - і міжбанківському, і готівковому - склалася під впливом насамперед психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект", - зазначили в НБУ.

Національний банк продовжить слідкувати за ситуацією з поширенням коронавірусу та за станом світових фінансових і товарних ринків і буде за необхідності й надалі проводити інтервенції для згладжування надмірних курсових коливань, додали в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, в обмінних пунктах України сьогодні, 10 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 80 копійок до 25,86 гривень за долар, курс євро виріс на 1 гривню 10 копійок до 29,07 гривень за євро.

Нагадаємо, 10 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії курс виріс у продажу на 34 копійки до 25,35 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 42 копійки - до 28,80 гривні за євро.

Нагадаємо, Національний банк України минулого тижня відновив продаж валюти з резервів. НБУ протягом тижня 2-6 березня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 150,00 млн доларів і продав на 307,20 млн доларів.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 1232,00 млн доларів і продав на 602,20 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 629,80 млн доларів.