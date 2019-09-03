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ФГВФЛ будет продавать имущество компаний-банкротов на ProZorro

Новости » Экономика    03.09.2019 - 14:25
ФГВФЛ будет продавать имущество компаний-банкротов на ProZorro
Фото: Светлана Рекрут (РБК-Украина)

Продажа имущества должников банков на аукционе позволит сформировать справедливую цену

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) будет продавать имущество компаний-банкротов через систему ProZorro.Продажи. Об этом сообщила руководитель ФГВФЛ Светлана Рекрут на своей странице в Facebook.

Как отметила Рекрут, до сих пор одной из самых больших "пробоин", через которые обесценивались активы неплатежеспособных банков, был побег заемщиков в управляемое банкротство и последующая продажа имущества этих компаний украдкой.

"Таким образом банки, а значит, их кредиторы, теряют миллиарды гривен", - добавила она.

ФГВФЛ будет продавать имущество компаний-банкротов на ProZorro

Как сообщало РБК-Украина, сумма вкладов физических лиц в банках-учасниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 августа 2019 года составила 440,8 млрд грн (на 1 июля - 451,9 млрд грн). Полностью защищены взносы (в размере до 200 тыс. грн) 98,5% вкладчиков, на которых распространяются гарантии фонда.

Напомним, директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут заявила, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц предлагает провести первое повышение гарантированной суммы уже в этом году, а к 2027 году довести ее до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте.

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