НБУ закликав українців бути обережними з кредитами "під 0%"

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Рекламна ставка 0% може діяти лише тиждень, після чого банки починають нараховувати справжні відсотки

Національний банк радить українцям бути дуже обережними з кредитами "під 0%". Фінустанови не роздають кошти просто так.

Про це сказала начальник управління захисту прав споживачів НБУ Ольга Лобайчук, повідомляє прес-служба НБУ.

Вона дала важливу пораду: уважно читати договори та перевіряти всі умови кредиту.

"Фішка кредитів "під 0%" - ця ставка може діяти лише тиждень. А після цього вмикаються штрафи, пеня, комісії та додаткові відсотки. Ви здивуєтеся, у зверненнях громадян ми зустрічали максимальну ставку за кредитом - 1 702% річних", - сказала Лобайчук.

За її словами, у роботі зі зверненнями громадян є складність, оскільки людина самостійно підписала договір з такими умовами.

"Захистити права у такому випадку складно. Єдиний, хто може допомогти, - це суд", - сказала вона.

Лобайчук нагадала, що з січня цього року в Україні запрацював захист прав споживачів фінансових послуг і НБУ почав активну роботу з банками, встановивши вимоги до реклами та інформації на сайті, які банки повинні будуть виконувати з вересня. Аналогічні вимоги розробляються до фінансових компаній.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив нові вимоги до розкриття банками інформації про споживчі кредити та депозити в рекламі, які набудуть чинності з 1 вересня 2020 року.

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в червні 2020 року в національній валюті становили 36,3% річних, що на 0,6 в. п. нижче, ніж у травні (36,9%).