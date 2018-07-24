НБУ вітає підписання Україною конвенції MLI

Після ратифікації конвенції Україна зможе виконати декілька пунктів Плану дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування

Національний банк України вітає підписання Україною конвенції MLI - Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування, передає прес-служба НБУ.

Так, після ратифікації конвенції парламентом Україна зможе виконати два з чотирьох пунктів мінімального стандарту Плану дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування і переміщенням прибутків за кордон, розробленого Організацією економічного співробітництва і розвитку (план дій BEPS). Зокрема, йдеться про недопущення зловживання пільгами, передбаченими двосторонніми угодами, та удосконалення процедури взаємного погодження шляхом вирішення спорів.

"Проблема непродуктивного відпливу капіталу з України є вагомим ризиком для фінансової стабільності і, як наслідок, стримує більш активну лібералізацію валютного регулювання, особливо стосовно операцій фізичних осіб", - підкреслюють у НБУ.

Тому запровадження більш ефективного податкового регулювання у державі завдяки імплементації частини плану дій BEPS є однією з передумов остаточного переходу до вільного руху капіталу.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, виконуючий обов'язки міністра фінансів України Оксана Маркарова 23 липня у Британії підписала багатосторонню конвенцію MLI (Multilateral Instrument). Підписавши і ратифікувавши конвенцію MLI, Україна отримує можливість одночасного внесення змін в усі або деякі існуючі конвенції про уникнення подвійного оподаткування.

Мінфін підготував роз'яснення про зміни, які очікуються від підписання Україною багатосторонньої конвенції MLI.