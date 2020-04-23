НБУ подтвердил отказ финансировать дефицит госбюджета эмиссией гривны

Фото: Яков Смолий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк не будет включать "печатный станок" для финансирования дефицита

Национальный банк Украины (НБУ) не планирует возобновлять прямое кредитование правительства. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий.

Как отметил Смолий, законом о Национальном банке запрещено прямое кредитование правительства, а также выкуп ценных бумаг правительства на первичном рынке.

"Украина уже находилась в той ситуации, когда НБУ напрямую кредитовал дефицит бюджета. Это было в начале 90-х годов, и мы видели, чем это обернулось, инфляция была в десятки раз выше, чем до начала таких действий", - сообщил он.

По его словам, в 2014-2015 годах НБУ также выкупил ценные бумаги, которые были инвестированы в капитал "Нафтогаза" и государственных банков, что привело к росту инфляции более чем на 40%.

Смолий отметил, что на сегодня ликвидность банковской системы и те, инструменты, которые предлагает НБУ по поддержке ликвидности, "позволят пройти пиковые нагрузки по выплате долгов и финансированию тех проектов, которые правительство приняло".

"Мы не планируем своими действиями прямое кредитование правительства", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 13 апреля приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год. Дефицит госбюджета увеличен до 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Ранее заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что НБУ готов поддержать банки ликвидностью, то есть средствами при необходимости. По его словам, в свою очередь банки должны направлять эти средства на кредитование бизнеса и украинцев, что также будет стимулировать экономику.