ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ попередив про більш значні втрати доходів держбюджету

Новини » Фінансова криза 2020     03.05.2020 - 16:46
НБУ попередив про більш значні втрати доходів держбюджету
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

На доходи держбюджету вплинуть рівень інфляції та обсяги імпорту

Національний банк (НБУ) прогнозує більш значне падіння доходів державного бюджету, ніж це передбачено змінами, які були внесені до закону про держбюджет у квітні 2020 року. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ.

Як зазначається в огляді, у законі доходи держбюджету були передбачувано зменшені за рахунок податкових надходжень (на 145 млрд грн, або на 15,7% порівняно з попереднім законом) через зниження номінального ВВП, обсягів імпорту товарів, перегляду в бік зниження припущень стосовно ціни природного газу, як на зовнішніх, так і на внутрішньому ринках (що впливає на формування планів з надходжень рентної плати).

"Водночас, за оцінкою НБУ, втрати доходів можуть виявитися дещо більшими, зокрема з огляду на нижчі прогнози НБУ щодо інфляції та обсягів імпорту товарів", - йдеться у звіті НБУ.

НБУ попередив про більш значні втрати доходів держбюджету

У НБУ нагадують, що видатки держбюджету збільшено на 82,4 млрд грн насамперед через створення Фонду боротьби з поширення COVID-19 (на загальну суму 64,7 млрд грн) та розширення програм соціальної допомоги для пом'якшення впливу кризових явищ для вразливих верств населення та підтримку підприємництва. Зокрема передбачено доплати до заробітної плати медпрацівникам, надання грошової підтримки особам похилого віку, компенсації з часткового безробіття.

Компенсатором значних податкових втрат стали більші перерахування частини чистого прибутку та дивідендів державними підприємствами (надходження збільшено на 26,7 млрд грн), а також НБУ (на 2 млрд грн).

НБУ попередив про більш значні втрати доходів держбюджету

Водночас порівняно з попереднім законом за значною частиною інших напрямів видатки скорочено. Зокрема, ураховуючи зниження вартості природного газу та пов’язаних із нею тарифів на опалювання і гарячу воду, зменшено видатки на надання пільг та субсидій населенню на оплату послуг ЖКГ. Також зменшено видатки на освіту, культуру, низку регіональних програм.

НБУ попередив про більш значні втрати доходів держбюджету

У результаті зазначених змін дефіцит державного бюджету збільшено до 298,4 млрд грн (або 7,5% ВВП), йдеться в огляді НБУ.

НБУ попередив про більш значні втрати доходів держбюджету

bank.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня прийняла зміни до державного бюджету на 2020 рік. Дефіцит держбюджету збільшено з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

За оцінками НБУ, суттєве збільшення дефіциту державного бюджету на 2020 рік не створить загроз для макрофінансової стабільності, а навпаки сприятиме підтримці економіки за умови повернення до виваженої фіскальної політики в наступні роки.

НБУ оцінив вплив бюджетного дефіциту на макроекономічну стабільність НБУ прогнозує падіння реальних доходів українців під час кризи
Новини України Національний банк УкраїнибюджетДефицит
News
On Top