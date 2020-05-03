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НБУ оценил влияние бюджетного дефицита на макроэкономическую стабильность

Новости » Финансовый кризис 2020     03.05.2020 - 15:45
НБУ оценил влияние бюджетного дефицита на макроэкономическую стабильность
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

В сравнении с предыдущими кризисами дефицит бюджета пока незначительный

Существенное увеличение дефицита государственного бюджета на 2020 год не создаст угроз для макрофинансовой стабильности, а наоборот будет способствовать поддержке экономики при условии возвращения к взвешенной фискальной политике в последующие годы. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за апрель.

Как отмечается в обзоре, в начале апреля были приняты изменения в закон о государственном бюджете на 2020 год, что было вызвано изменением макроэкономических реалий.

Доходы уменьшены на 11% по сравнению с предыдущим законом, расходы - увеличены на 7%, в том числе в связи с необходимостью принятия мер для противодействия распространению COVID-19, поддержки предпринимательства и уязвимых слоев населения. В результате указанных изменений дефицит бюджета увеличен до 298,4 млрд грн (с 2,2% до 7,5% ВВП).

По оценке НБУ, резкое увеличение дефицита в текущих условиях, позволит поддержать экономику, не создавая угроз для макрофинансовой стабильности. Так в предыдущие кризисные периоды пространство для поддержки экономики фискальными мерами был ограниченным из-за необходимости докапитализации НАК "Нафтогаз" и банковской системы.

"Приведение тарифов на услуги ЖКХ в соответствие с рыночными, реформирование корпоративного управления НАК "Нафтогаз" и очистка банковской системы позволили ликвидировать значительные квази-фискальные дефициты предыдущих лет. Как следствие, в 2020 году большой дефицит сектора общегосударственного управления по отношению к ВВП будет оставаться существенно меньшим, чем в предыдущие кризисные периоды", - говорится в обзоре.

НБУ оценил влияние бюджетного дефицита на макроэкономическую стабильность

Дефицит и выплаты по долговым обязательствам практически полностью финансируются за счет долговых источников, что приведет, по оценкам НБУ, к увеличению доли государственного и гарантированного государством долга к ВВП и несколько превысит 60%. "Такой уровень оценивается как приемлемый при условии возвращения к взвешенной фискальной политики в последующие периоды", - считают эксперты НБУ.

Вместе с тем, по оценке НБУ, сохраняются риски выполнения бюджета и в части финансирования, поскольку определяющим источником финансирования являются средства от официальных партнеров (МВФ, Всемирного банка, Еврокомиссии).

"Учитывая, что финансирование по программам Всемирного банка и Еврокомиссии тесно связаны с реализацией программы МВФ, отсрочка сотрудничества с последним усилит фискальные риски, в частности, поставит под угрозу финансирование бюджетных программ. Кроме того, ухудшатся инфляционные и курсовые ожидания, а доступ к внешним рынкам капитала останется ограниченным даже после стабилизации ситуации", - говорится в обзоре.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк Украины не планирует возобновлять прямое кредитование правительства, поскольку законом о Национальном банке запрещено прямое кредитование правительства, а также выкуп ценных бумаг правительства на первичном рынке. По его словам, в 2014-2015 годах НБУ выкупил ценные бумаги, которые были инвестированы в капитал "Нафтогаза" и государственных банков, что привело к росту инфляции более чем на 40%.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 13 апреля приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год. Дефицит госбюджета увеличен с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

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