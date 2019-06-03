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НБУ констатировал ухудшение ситуации на финансовых рынках для Украины

Новости » Финансы    03.06.2019 - 21:45
НБУ констатировал ухудшение ситуации на финансовых рынках для Украины
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Все валюты развивающихся стран девальвировали к доллару

В апреле ситуация на мировых финансовых рынках ухудшилась из-за усиления торгового напряжения между США и Китаем. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (май 2019 года).

Как отмечается в обзоре, ведущие индексы акций в течение мая стремительно снижались. Дополнительными факторами были: ухудшение прогнозов роста мировой экономики, в частности ОЭСР; усиление напряженности между США и ЕС, а также на Ближнем Востоке.

Еще существеннее снижались европейские акции из-за:

- слабыих макроэкономических показателей экономики Еврозоны по сравнению с экономикой США;

- роста напряженности вокруг бюджетной политики Италии;

- политической неопределенности в Соединенном Королевстве, связанной с реализацией Brexit и ряда объявлений об отставке, в том числе премьер-министра.

НБУ констатировал ухудшение ситуации на финансовых рынках для Украины

www.bank.gov.ua

"Эти факторы стимулировали рост спроса на безопасные активы. Инвесторы избавлялись от активов с более высокой степенью риска, в том числе от активов стран с развивающимися рынками. Индекс MSCI EM стремительно снизился, а премия за риск для этой группы стран возросла. Эскалация торгового конфликта между США и Китаем привела к оттоку капитала из стран этой группы, крупнейшего по масштабу с октября прошлого года, по информации IIF, главным образом, за счет акций", - говорится в обзоре.

Кроме того, уменьшение доли активов этой группы стран в портфелях отдельных инвестиционных банков, таких как Goldman Sachs, стало сигналом к распродаже активов другими участниками рынка, что стало дополнительной причиной падения MSCI EM.

Как результат, в мае большинство валют стран с развивающимися рынками девальвировали к доллару США.

НБУ констатировал ухудшение ситуации на финансовых рынках для Украины

www.bank.gov.ua

Напомним, в конце мая гривна находилась под девальвационным давлением на фоне ухудшения внешних финансовых условий для стран стран с развивающимися рынками, а также усиления неопределенности в Украине.

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