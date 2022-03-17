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НБУ предупредил о мошеннических письмах якобы от имени Нацбанка

Новина українською →
Украина, Четверг 17 марта 2022 21:37
НБУ предупредил о мошеннических письмах якобы от имени Нацбанка НБУ предупредил о мошенниках (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Национальный банк Украины предупредил об очередной рассылке электронных мошеннических писем. В частности, они приходят якобы от имени Национального банка Украины с просьбой к украинцам переводить средства на помощь ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.

Сообщается, что в этих письмах для перевода средств указаны ссылки на криптокошелек. Если попытаться отправить ответ на это письмо, то будет отображаться электронный адрес с расширением bank.gov.ua.

Отмечается, что на сегодня зафиксировано две такие фейковые адреса: [email protected] и [email protected]

В Нацбанке напомнили, что учреждение не рассылает электронные письма гражданам, тем более с призывом помогать ВСУ и не собирает деньги в криптогаманце.

Ранее мы сообщали, что украинцев предупредили о мошенниках, которые призывают приобщаться к помощи.

Также мы писали, что украинцев предупредили о мошенниках, которые под видом волонтерства выманивают средства.

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