Украинцев предупредили о мошенниках, которые призывают приобщаться к помощи: как распознать

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил об активизации случаев интернет-мошенничества под видом призывов к помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра.

В частности, такие сообщения имеют определенные признаки. Важно обратить внимание на:

использование неофициальных каналов связи (личные мобильные телефоны, банковские карты);

отсутствие ссылки на официальных представителей волонтерских сообществ/ОГА/Красного креста;

слишком конкретные или же непонятные запросы (например, системы ночного видения серого волка калибра 7.62), запросы дорогостоящего медицинского/военного оборудования;

акцент на эмоциях вины, сожаления, а текст часто выделен заглавными буквами и восклицательными знаками;

слишком очевидны запросы (еда, медикаменты).

Также авторы называют суммы уже собранных средств без инструмента их подсчета (чеков, системы Patreon, краудфандинговых платформ).

Кроме того, текст фейкового сообщения с просьбой о помощи может быть написан с помощью переводчика и содержать очевидные ошибки и русизмы.

"Проверяйте данные прежде чем отправить средства! Возможно, другие уже обнаружили обман, или официальная структура, от имени которой якобы был запрос, сделала опровержение", - говорится в сообщении.

Украинцев предупредили об интернет-мошенничестве (t.me/CenterCounteringDisinformation)