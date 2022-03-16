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Украинцев предупредили о мошенниках, которые призывают приобщаться к помощи: как распознать

Новина українською →
Украина, Среда 16 марта 2022 16:35
Украинцев предупредили о мошенниках, которые призывают приобщаться к помощи: как распознать Украинцев предупредили об интрнет-мошенничестве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил об активизации случаев интернет-мошенничества под видом призывов к помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра.

В частности, такие сообщения имеют определенные признаки. Важно обратить внимание на:

  • использование неофициальных каналов связи (личные мобильные телефоны, банковские карты);
  • отсутствие ссылки на официальных представителей волонтерских сообществ/ОГА/Красного креста;
  • слишком конкретные или же непонятные запросы (например, системы ночного видения серого волка калибра 7.62), запросы дорогостоящего медицинского/военного оборудования;
  • акцент на эмоциях вины, сожаления, а текст часто выделен заглавными буквами и восклицательными знаками;
  • слишком очевидны запросы (еда, медикаменты).

Также авторы называют суммы уже собранных средств без инструмента их подсчета (чеков, системы Patreon, краудфандинговых платформ).

Кроме того, текст фейкового сообщения с просьбой о помощи может быть написан с помощью переводчика и содержать очевидные ошибки и русизмы.

"Проверяйте данные прежде чем отправить средства! Возможно, другие уже обнаружили обман, или официальная структура, от имени которой якобы был запрос, сделала опровержение", - говорится в сообщении.

Украинцев предупредили о мошенниках, которые призывают приобщаться к помощи: как распознатьУкраинцев предупредили об интернет-мошенничестве (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Ранее мы сообщали, что украинцев предупредили о мошенниках, которые под видом волонтерства выманивают средства.

Также мы писали, что в Минобороны предупредили о фейковых страницах ведомства.

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