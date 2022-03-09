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Украинцев предупредили о мошенниках, которые под видом волонтерства выманивают средства

Новина українською →
Украина, Среда 09 марта 2022 13:12
Украинцев предупредили о мошенниках, которые под видом волонтерства выманивают средства Фото: в Украине выманивают средства под видом благотворительности (freepik.com)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцев предупредили об аферистах, которые выманивают средства с помощью благотворительности. Они распространяют фейки о сборах средств на лечение детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Отмечается, что, помимо сбора средств на лечение, мошенники распространяют информацию о якобы организации эвакуационных перевозок. Аферисты требуют сделать предоплату на карту, а затем исчезают.

"Киберполиция призывает граждан быть внимательными и переводить деньги только на официальные счета или через проверенные благотворительные фонды", - говорится в сообщении.

Гражданам, которые пострадали от мошенничества в Интернете, советуют обращаться на электронную почту: [email protected]

Напомним, что Россия продолжает распространять фейковые сообщения в социальных сетях и мессенджерах. В связи с этим украинцам советуют проверять информацию в официальных источниках.

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