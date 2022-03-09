Украинцев предупредили о мошенниках, которые под видом волонтерства выманивают средства

Украинцев предупредили об аферистах, которые выманивают средства с помощью благотворительности. Они распространяют фейки о сборах средств на лечение детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел .

Отмечается, что, помимо сбора средств на лечение, мошенники распространяют информацию о якобы организации эвакуационных перевозок. Аферисты требуют сделать предоплату на карту, а затем исчезают.

"Киберполиция призывает граждан быть внимательными и переводить деньги только на официальные счета или через проверенные благотворительные фонды", - говорится в сообщении.

Гражданам, которые пострадали от мошенничества в Интернете, советуют обращаться на электронную почту: [email protected]