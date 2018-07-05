В НБУ представили обновленную программу реформирования финсектора до 2020 года

Нацбанк выделил основные направления своей деятельности

В Национальном банке Украины представили обновленную программу реформирования финансового сектора страны до 2020 года. Программу представил директор департамента стратегии и реформирования НБУ Михаил Видякин в ходе круглого стола финансовых регуляторов относительно комплексной программы развития финсектора до 2020 года, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Видякина, принятие Радой двух ключевых для внедрения реформ законов "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине"обеспечит решение проблемных вопросов, которые создают системные препятствия для возобновления кредитования национальной экономики и производят дополнительные риски для деятельности национальных и иностранных инвесторов.

"Большая защищенность кредиторов даст банкам возможность активизировать кредитование субъектов хозяйствования и физических лиц и снизить стоимость кредитных ресурсов, усилив роль банковского сектора в обеспечении экономического роста", - отметил Видякин.

Напомним, по словам главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимура Хромаева, принятие законопроекта №2210-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг" позволило комиссии выполнить задачи по корпоративному управлению финансовым сектором Украины на 60%.