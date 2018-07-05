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В НБУ представили обновленную программу реформирования финсектора до 2020 года

НовостиФинансы    05.07.2018 - 15:58
Фото: круглый стол в НБУ (НБУ)
Фото: круглый стол в НБУ (НБУ)

Нацбанк выделил основные направления своей деятельности

В Национальном банке Украины представили обновленную программу реформирования финансового сектора страны до 2020 года. Программу представил директор департамента стратегии и реформирования НБУ Михаил Видякин в ходе круглого стола финансовых регуляторов относительно комплексной программы развития финсектора до 2020 года, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Видякина, принятие Радой двух ключевых для внедрения реформ законов "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине"обеспечит решение проблемных вопросов, которые создают системные препятствия для возобновления кредитования национальной экономики и производят дополнительные риски для деятельности национальных и иностранных инвесторов.

"Большая защищенность кредиторов даст банкам возможность активизировать кредитование субъектов хозяйствования и физических лиц и снизить стоимость кредитных ресурсов, усилив роль банковского сектора в обеспечении экономического роста", - отметил Видякин.

Напомним, по словам главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимура Хромаева, принятие законопроекта №2210-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг" позволило комиссии выполнить задачи по корпоративному управлению финансовым сектором Украины на 60%.

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Теги публикации: Национальный банк Украины, стратегия, программа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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