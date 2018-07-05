В НБУ представили оновлену програму реформування фінсектора до 2020 року

Нацбанк виділив основні напрямки своєї діяльності

У Національному банку України представили оновлену програму реформування фінансового сектора країни до 2020 року. Програму представив директор департаменту стратегії реформування НБУ Михайло Видякин в ході круглого столу фінансових регуляторів щодо комплексної програми розвитку фінсектора до 2020 року, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Відякіна, ухвалення Радою двох ключових для впровадження реформ законів "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо відновлення кредитування" і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування фінансового сектору в Україні"забезпечить вирішення проблемних питань, які створюють системні перешкоди для відновлення кредитування національної економіки і роблять додаткові ризики для діяльності національних та іноземних інвесторів

"Велика захищеність кредиторів дасть банкам можливість активізувати кредитування суб'єктів господарювання та фізичних осіб і знизити вартість кредитних ресурсів, посиливши роль банківського сектора в забезпеченні економічного зростання", - зазначив Видякин.

Нагадаємо, за словами голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимура Хромаєва, прийняття законопроекту №2210-VIII "ПРО внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" дозволило комісії виконати завдання з корпоративного управління фінансовим сектором України на 60%