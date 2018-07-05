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Интервью

Задачи по корпоративному управлению финсектором выполнены на 60%, - Хромаев

НовостиФинансы    05.07.2018 - 15:11
Фото: Тимур Хромаев (facebook.com)
Фото: Тимур Хромаев (facebook.com)

НКЦБФР ожидает дальнейшего принятия парламентом необходимых для реформирования сектора законов

Задачи по корпоративному управлению финансовым сектором Украины на начало 2018 года выполнены на 60%. Об этом в ходе круглого стола финансовых регуляторов относительно комплексной программы развития финсектора до 2020 года сообщил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, передает корреспонодент РБК-Украина.

По его словам, ключевую роль в достижении таких результатов сыграло принятие законопроекта №2210-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг". 

Кроме того, рассказал Хромаев, при участии комиссии разработаны и поданы на рассмотрение парламента ряд законопроектов, необходимых для дальнейшего реформирования финансового сектора страны. В частности, комиссия ожидает, что до конца этого года будут приняты законопроекты о рейтинговании и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала" (так называемый закон о Сплите).

Кроме того, по словам Хромаева продолжается внутреннее реформирование самой комиссии и перевод ее работы на международные и европейские стандарты.

"Комиссия занимается полной реструтуризицей внутреннего устройства и перехведением своей работы на электронный документооборот, согласно диррективам ЕС .Планы уже выполнены на 60%", - отметил он.

В рамках противодействия злоупотреблениям в финансовом секторе комиссия пока выполнила свои планы на 10%, задания по раскрытию информации выполнены на 80%, в частности, разработан и направлен в ВРУ ряд законопроектов по финансовому аудиту.

Также НКЦБФР разрабатывает новые стандарты и финансовые инструменты для участников рынка, стратегия включает в себя пункт относительно накопительной пенсионной системы.

Напомним, в январе этого года президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины №2210-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг".

 

 

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Теги публикации: Государственная комиссия ценных бумаг и фондового рынка, стратегия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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