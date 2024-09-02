Попит на валюту впав: НБУ скоротив продаж валюти із резервів на 20%
Національний банк України у серпні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2 679,3 млрд доларів, що на 19,2% менше, ніж у липні (3,316 млрд доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Обсяг інтервенцій виявився мінімальним із квітня.
З початку року НБУ продав на міжбанку 20,165 млрд доларів.
У червні Україна отримала транш на 4,5 млрд доларів від Європейського Союзу та 3,9 млрд доларів від США. Таким чином, з початку року допомога досягла 24,5 млрд доларів.
У результаті витрати НБУ на підтримку курсу гривні менші, ніж допомога Києву. У серпні міжнародні резерви України мають збільшитись.
Курс долара у серпні
Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.
НБУ в серпні призупинив девальвацію гривні після стрибка курсу долара в липні, який спричинив зростання негативних очікувань.
Курс долара коливався протягом серпня у вузькому діапазоні від 41 до 41,35 грн/долар. За місяць зріс на 0,4% - до 41,19 грн/долар. З початку року долар подорожчав на 8,4%.
Курс на готівковому ринку залежить від міжбанку. За місяць курс зріс на 10 копійок до 41,40 грн/долар.
Аналітики прогнозують помірне зростання курсу долара до кінця року – до 42-42,5 грн/долар.
Як заявив у коментарі РБК-Україна заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса, НБУ має погасити девальваційні очікування. "Не буде 45 гривень за долар, тому що НБУ дуже обережно до цього ставиться. Почали розганятися інфляція та девальваційні очікування. Зараз НБУ не може дозволити собі значний рух", - сказав експерт.