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Ажіотаж трохи спав: українці скоротили купівлю доларів у банках

Україна, Вівторок 03 вересня 2024 08:59
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Ажіотаж трохи спав: українці скоротили купівлю доларів у банках Фото: українці за місяць поповнили свої валютні резерви на 780 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України в серпні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,644 млрд. доларів (в еквіваленті) і купило на 2,425 млрд. доларів. Чиста купівля валюти склала 780,8 млн. доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Обсяг купівлі скоротився на 30,1% порівняно з липнем, коли українці купили рекордний майже за 12 років обсяг валюти – 1,117 млрд доларів.

З початку року українці купили у банках 7,136 млрд доларів.

Ажіотаж трохи спав: українці скоротили купівлю доларів у банках

Курс долара у серпні

Курс долара на готівковому ринку у серпні коливався близько рівня від 41,50 гривень. Загалом за місяць курс зріс на 10 копійок до 41,40 грн/долар.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ та визначає, яким буде курс. На міжбанку курс зріс із 41,00 до 41,10 грн/долар.

Офіційний курс 22 липня за місяць зріс на 0,4% із 41,02 до 41,19 грн/долар. З початку року долар подорожчав на 8,4%.

Валютні резерви українців

За даними НБУ, за січень-липень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 9,4 млрд доларів. За липень обсяг зріс на 1,4 млрд доларів. Усього на руках у населення та бізнесу може бути понад 120 млрд доларів. Таким чином, іноземна валюта (долари та євро) є головною формою заощаджень українців.

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