НБУ пояснив різке уповільнення інфляції в Україні

"У лютому інфляція сповільнювалася швидше за прогноз. Така динаміка зумовлювалася збільшенням пропозиції окремих продуктів харчування, вторинними ефектами від значних врожаїв, контрольованою ситуацією на валютному ринку та подальшою дією мораторію на підвищення тарифів на послуги ЖКГ", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як зазначили в НБУ, базова інфляція знижувалася повільніше за прогноз (до 4,5%). Це зокрема зумовлено ефектами блокади західних кордонів, що спричинили подорожчання окремих продуктів харчування і непродовольчих товарів. Також на ціни тиснуло поступове підвищення заробітних плат в умовах дефіциту кадрів на ринку праці.

Ціни на сирі продукти харчування знизилися на 0,3% р/р. Відчутно подешевшали в річному вимірі яйця завдяки нарощуванню виробництва та переорієнтації виробників на внутрішній ринок, йдеться в огляді.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін знизилися до 10,1% р/р. Далі повільніше дорожчали алкогольні напої та тютюнові вироби через зменшення тиску з боку виробничих витрат та тиск з боку нелегальної продукції.

Мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення надалі стримував адміністративну інфляцію. Натомість пришвидшилося зростання цін на фармацевтичну продукцію, йдеться в огляді.

Ціни на пальне зросли на 5,0% р/р. "Ціни на пальне в лютому відновили зростання. Це зумовлено передусім логістичними труднощами, які вплинули насамперед на ціну автомобільного газу, а також зростанням світових цін на нафту", - пояснили в НБУ.

Подорожчання оброблених продовольчих товарів незначно пришвидшилося (до 5,6% р/р).

Ціни на непродовольчі товари надалі знижувалися (на 0,5% р/р) переважно за рахунок поглиблення падіння цін на одяг та взуття. Водночас ціни на інші непродовольчі товари зростали повільніше, ніж у січні, що, зокрема, може пояснюватися контрольованою ситуацією на валютному ринку.

Темпи зростання вартості послуг у лютому сповільнилися до 9,8% у річному вимірі, насамперед під впливом зменшення тиску з боку витрат на продовольчу сировину та енергію.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні в лютому 2024 року сповільнилося до 4,3%. Це мінімальне значення з листопада 2020 року.

У січні НБУ покращив прогноз щодо інфляції. НБУ прогнозує, що споживчі ціни за підсумками 2024 зростуть на 8,6%.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, інфляція залишатиметься в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці та "лише помірно пришвидшиться в другому півріччі".