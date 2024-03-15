НБУ пояснил резкое замедление инфляции в Украине

В феврале 2024 года потребительская инфляция в Украине в годовом исчислении замедлилась до 4,3%. Темпы роста цен были ниже траектории январского прогноза НБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий по инфляции Национального банка Украины (НБУ).
"В феврале инфляция замедлялась быстрее прогноза. Такая динамика обуславливалась увеличением предложения отдельных продуктов питания, вторичными эффектами от значительных урожаев, контролируемой ситуацией на валютном рынке и действием моратория на повышение тарифов на услуги ЖКХ", - говорится в сообщении.
В то же время, как отметили в НБУ, базовая инфляция снижалась медленнее прогноза (до 4,5%). Это, в частности, обусловлено эффектами блокады западных границ, повлекших удорожание отдельных продуктов питания и непродовольственных товаров. Также на цены давило постепенное повышение заработных плат в условиях дефицита кадров на рынке труда.
Цены на сырые продукты питания снизились на 0,3% г/г. Ощутимо подешевели в годовом исчислении яйца благодаря наращиванию производства и переориентации производителей на внутренний рынок, говорится в обзоре.
Темпы роста административно регулируемых цен снизились до 10,1% г/г. Дальше медленнее дорожали алкогольные напитки и табачные изделия из-за уменьшения давления со стороны производственных затрат и давления нелегальной продукции.
Мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения сдерживал административную инфляцию. В то же время ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, говорится в обзоре.
Цены на горючее выросли на 5,0% г/г. "Цены на топливо в феврале возобновили рост. Это обусловлено, прежде всего, логистическими трудностями, которые повлияли прежде всего на цену автомобильного газа, а также ростом мировых цен на нефть", - пояснили в НБУ.
Удорожание обработанных продовольственных товаров незначительно ускорилось (до 5,6% г/г).
Цены на непродовольственные товары и в дальнейшем снижались (на 0,5% г/г) преимущественно за счет углубления падения цен на одежду и обувь. В то же время, цены на другие непродовольственные товары росли медленнее, чем в январе, что, в частности, может объясняться контролируемой ситуацией на валютном рынке.
Темпы роста стоимости услуг в феврале замедлились до 9,8% в годовом исчислении, в первую очередь под влиянием уменьшения давления со стороны расходов на продовольственное сырье и энергию.
Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в феврале 2024 года замедлился до 4,3%. Это минимальное значение с ноября 2020 года.
В январе НБУ улучшил прогноз по инфляции. НБУ прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2024 года возрастут на 8,6%.
Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, инфляция будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% ±1 в. п. в ближайшие месяцы и "только умеренно ускорится во втором полугодии ".