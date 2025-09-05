НБУ пояснив падіння курсу долара за останній місяць

Як зазначили в НБУ, дія сезонних чинників у поєднанні із збереженням інтересу до гривневих інструментів сприяли зниженню в серпні чистого попиту на безготівковому сегменті. Це відобразилося в зменшенні сальдо інтервенцій НБУ до 2,7 млрд доларів.



За даними НБУ, попит на готівкову валюту залишався близьким до рівня попереднього місяця.

Завдяки зниженню чистого попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків обсяг інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти зменшився, а середні офіційні курси гривні до долара та до євро зміцнилися. Середній офіційний курс гривні до долара зміцнився на 0,8%, а до євро - на 1,5%.



"НБУ продовжив поступову лібералізацію валютних обмежень", - додали НБУ.