НБУ пояснив падіння курсу долара за останній місяць

У серпні 2025 року ситуація на валютному ринку України залишилася стійкою. Долар та євро подешевшали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (вересень 2025 року).
Як зазначили в НБУ, дія сезонних чинників у поєднанні із збереженням інтересу до гривневих інструментів сприяли зниженню в серпні чистого попиту на безготівковому сегменті. Це відобразилося в зменшенні сальдо інтервенцій НБУ до 2,7 млрд доларів.
За даними НБУ, попит на готівкову валюту залишався близьким до рівня попереднього місяця.
Завдяки зниженню чистого попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків обсяг інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти зменшився, а середні офіційні курси гривні до долара та до євро зміцнилися. Середній офіційний курс гривні до долара зміцнився на 0,8%, а до євро - на 1,5%.
"НБУ продовжив поступову лібералізацію валютних обмежень", - додали НБУ.
Нагадаємо, українці в серпні збільшили купівлю доларів і євро в банках. Однак попит на готівкову валюту значно нижчий, ніж на початку року.
Чиста купівля валюти становила 351 млн доларів. Обсяг купівлі зріс на 30% порівняно з липнем. Загалом з початку року українці купили в банках 4,499 млрд доларів.
Курс долара на готівковому ринку в серпні коливався близько рівня 41,50-41,60-гривень. У підсумку за місяць долар впав на 40 копійок до 41,50 гривень. Курс євро впав за місяць впав на 20 копійок до 48,50 гривень.
У серпні 2025 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 2,696 млрд доларів. На 21,5% менше, ніж у липні (3,436 млрд доларів). З початку року НБУ продав на міжбанку 23,676 млрд доларів. За цей час Україна отримала міжнародну допомогу на суму 29,5 млрд доларів, що більше, ніж інтервенції НБУ.
У серпні офіційний курс долара впав на 50 копійок до 41,26 гривень. Курс залишається нижчим, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).