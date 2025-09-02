НБУ пояснив падіння курсу долара до гривні за останні тижні

Гнучкість обмінного курсу гривні не означає її неминучої девальвації. В умовах останніх тижнів курс гривні навіть мав тенденцію до зміцнення до долара.

Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю " Інтерфакс-Україна ".

Гнучкість курсу як амортизатор

"Дуже важливий меседж, який я хотів би донести, - гнучкість обмінного курсу і його можливість відігравати роль амортизатора різних шоків для економіки не пов'язана саме з девальвацією. Тобто гнучкість не дорівнює девальвації. Коли ми говоримо про гнучкість, ми говоримо про можливість обмінного курсу рухатися в обидва боки", - пояснив Ніколайчук.

Він додав, що під час покращення ситуації на валютному ринку гривня також може посилювати свої позиції відносно долара.

"Якщо ситуація на валютному ринку покращується, а протягом останніх тижнів так і було, у нас і курс гривні до долара дещо зміцнюється", - сказав він.

Роль глобальних ринків та євро

За словами заступника голови НБУ, важливо оцінювати курс гривні не лише до долара США, а й до кошика валют основних торговельних партнерів.

Зокрема, він звернув увагу на ослаблення долара відносно євро та низки інших валют на глобальних ринках, що впливало й на український валютний ринок.

Монетарна політика та інфляційні цілі

"Наша валютно-курсова політика є частиною загального монетарного інструментарію, націленого на виконання нашого мандату - приведення інфляції до цілі 5% для досягнення цінової стабільності", - зазначив він.

Ніколайчук наголосив, що в умовах війни валютний ринок залишається специфічним, адже НБУ одночасно продає валюту для задоволення попиту і поповнює міжнародні резерви за рахунок надходжень міжнародної допомоги.

Девальвація не є інструментом

Чиновник підкреслив, що спекуляції про необхідність девальвації гривні для фінансування бюджету чи вирівнювання торгового балансу не відповідають позиції Національного банку.

"Результати наших дій свідчать про те, що ми виконуємо те, що декларуємо. Ми продовжуємо дотримуватися принципу - говори, що робиш, й роби, що говориш", - підкреслив Ніколайчук.

Валютні інтервенції та оборонний сектор

Він також уточнив, що валютні інтервенції НБУ складаються як з операцій для задоволення чистого попиту на ринку, так і з окремих інтервенцій для потреб оборонного сектору. Останні можуть бути неритмічними і впливати на загальну статистику.

"Загальний показник наших валютних інтервенцій не зовсім індикативний щодо фундаментального попиту на валюту", - пояснив Ніколайчук.