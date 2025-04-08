НБУ пояснив нову назву для українських монет: "шаг" має англійські корені

У НБУ пояснили, чому в Україні колись використовували слово "шаг" для дрібних монет. І тут є зв’язок із Англією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на старшого зберігача фондів відділу "Музей грошей" НБУ Андрія Бойко-Гагаріна, якого цитує пресслужба НБУ .

Він пояснив, що назва "шаг" - це народна назва дрібної монети, яка походить від польського слова "шеляг", що виникло від англійського "шилінга".

"Це спрощення в українській мові. Відповідно дрібна монета стала асоціюватися зі словом "шаг", - сказав Бойко-Гагарін.

Він розповів, що гривня зародилась у Давній Русі й надалі була ваговою нормою для карбування інших монет. Зокрема, московський рубль, по суті, був половиною гривні - у X - XII століттях рубали гривню навпіл і утворювалася стограмова норма. Пізніше почали з’являтися стограмові злитки.

"Гривня - унікальна грошова одиниця, такої назви ніде немає. Вона походить від жіночої прикраси, яка замикається на шиї, - срібного обруча. Його робили за ваговим стандартом. І гривня виникла як вагова одиниця", - сказав він.

За його словами, така історія характерна не тільки для українців, а також і для чехів, німців, британців, євреїв.

"Тобто це абсолютно нормально: шекель - це теж вагова норма. Отже, гривня виникла взагалі в європейському і світовому контексті розвитку національних валют", - сказав Бойко-Гагарін.