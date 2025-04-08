ua en ru
Вт, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

НБУ пояснил новое название для украинских монет: у "шага" английские корни

Украина, Вторник 08 апреля 2025 11:28
UA EN RU
НБУ пояснил новое название для украинских монет: у "шага" английские корни Фото: шаги имеют английское происхождение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В НБУ объяснили, почему в Украине когда-то использовали слово "шаг" для мелких монет. И здесь есть связь с Англией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего хранителя фондов отдела "Музей денег" НБУ Андрея Бойко-Гагарина, которого цитирует пресс-служба НБУ.

Он пояснил, что название "шаг" - это народное название мелкой монеты, которое происходит от польского слова "шеляг", которое произошло от английского "шилинга".

"Это упрощение в украинском языке. Соответственно мелкая монета стала ассоциироваться со словом "шаг", - сказал Бойко-Гагарин.

Он рассказал, что гривна зародилась в Древней Руси и в дальнейшем была весовой нормой для чеканки других монет. В частности, московский рубль, по сути, был половиной гривны - в X - XII веках рубили гривну пополам и образовывалась стограммовая норма. Позже начали появляться стограммовые слитки.

"Гривна - уникальная денежная единица, такого названия нигде нет. Она происходит от женского украшения, которое замыкается на шее, - серебряного обруча. Его делали по весовому стандарту. И гривна возникла как весовая единица", - сказал он.

По его словам, такая история характерна не только для украинцев, а также и для чехов, немцев, британцев, евреев.

"То есть это абсолютно нормально: шекель - это тоже весовая норма. Итак, гривна возникла в европейском и мировом контексте развития национальных валют", - сказал Бойко-Гагарин.

Напомним, Национальный банк Украины инициировал изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг". НБУ планирует чеканить только монеты номиналом 50 шагов.

В НБУ надеются, что следующий плановый тираж украинских монет будет уже не в копейках, а в шагах. В этом году уже запланировано дочеканка не менее 20 млн монет.

Читайте РБК-Украина в Google News
гривні Национальный банк Украины
NEWS
Россияне потеряли за сутки почти 1300 солдат и около полсотни артсистем, - Генштаб
Россияне потеряли за сутки почти 1300 солдат и около полсотни артсистем, - Генштаб
DAILY
"Мама, мы уже далеко от войны?" Как помочь детям, чьи жизни сломала Россия
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мама, мы уже далеко от войны?" Как помочь детям, чьи жизни сломала Россия