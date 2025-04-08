НБУ пояснил новое название для украинских монет: у "шага" английские корни

В НБУ объяснили, почему в Украине когда-то использовали слово "шаг" для мелких монет. И здесь есть связь с Англией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего хранителя фондов отдела "Музей денег" НБУ Андрея Бойко-Гагарина, которого цитирует пресс-служба НБУ .

Он пояснил, что название "шаг" - это народное название мелкой монеты, которое происходит от польского слова "шеляг", которое произошло от английского "шилинга".

"Это упрощение в украинском языке. Соответственно мелкая монета стала ассоциироваться со словом "шаг", - сказал Бойко-Гагарин.

Он рассказал, что гривна зародилась в Древней Руси и в дальнейшем была весовой нормой для чеканки других монет. В частности, московский рубль, по сути, был половиной гривны - в X - XII веках рубили гривну пополам и образовывалась стограммовая норма. Позже начали появляться стограммовые слитки.

"Гривна - уникальная денежная единица, такого названия нигде нет. Она происходит от женского украшения, которое замыкается на шее, - серебряного обруча. Его делали по весовому стандарту. И гривна возникла как весовая единица", - сказал он.

По его словам, такая история характерна не только для украинцев, а также и для чехов, немцев, британцев, евреев.

"То есть это абсолютно нормально: шекель - это тоже весовая норма. Итак, гривна возникла в европейском и мировом контексте развития национальных валют", - сказал Бойко-Гагарин.