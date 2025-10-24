НБУ пояснив, як курс євро-долар впливає на гривню

Коливання курсу гривні пов’язані зі світовими тенденціями на ринку долара та євро. Частка розрахунків у євро серед українських компаній зростає.
Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.
Він наголосив, що зміцнення або послаблення долара США до інших валют автоматично впливає і на курс гривні.
"Коли долар США зміцнюється чи послаблюється до валют інших країн, то гривня тут не є винятком. І ці події пов’язані насамперед із процесами у Сполучених Штатах Америки", - пояснив Ніколайчук.
Посадовець підкреслив, що динаміка гривні формується ринковими механізмами, а не адміністративними рішеннями НБУ.
"Це не Національний банк збільшує чи зменшує рівень обмінного курсу. Насправді тут працюють ринкові механізми. Коли долар послаблюється відносно євро, то євро зміцнюється, і це надає додаткові стимули для експортерів продавати валюту, а імпортерам - зменшує попит", - сказав він.
За його словами, це безпосередньо впливає і на курс гривні до долара. "У такій ситуації долар США послаблюється відносно гривні, що вирівнює певною мірою курс гривні до євро", - пояснив перший заступник голови НБУ.
Ніколайчук також нагадав, що така залежність спостерігалася і до повномасштабного вторгнення, однак зараз вона посилилася.
"Мабуть, в останні роки така динаміка посилюється тим фактом, що все більше і більше наших розрахунків у зовнішній торгівлі відбуваються саме в євро", - підсумував він.
Крім того, заступник голови НБУ Юрій Гелетей зазначив, що коливання курсу євро до долара визначаються насамперед макроекономічною ситуацією у світі.
"Що зумовлює динаміку курсову в парі євро-долар? Це, безумовно, макроекономічна ситуація в Єврозоні, в Сполучених Штатах, а також рішення Федеральної резервної системи та Європейського центрального банку. Ми, як Національний банк, на це не впливаємо жодним чином", - зазначив він.
Національний банк України поки що зберігає долар США як головну курсоутворюючу валюту, але вивчає перехід на євро. Наразі чіткого плану змінювати базову валюту немає, і поки що головною залишається долар.
Зараз офіційний курс гривні до долара США визначається на основі серії угод на міжбанківському валютному ринку. Офіційні курси обміну інших валют визначаються НБУ на основі офіційного курсу до долара та крос-курсів відповідних іноземних валют.
З початку жовтня курс євро до долара впав з 1,1740 до 1,1610.