НБУ пояснив, як курс євро-долар впливає на гривню

Він наголосив, що зміцнення або послаблення долара США до інших валют автоматично впливає і на курс гривні.

"Коли долар США зміцнюється чи послаблюється до валют інших країн, то гривня тут не є винятком. І ці події пов’язані насамперед із процесами у Сполучених Штатах Америки", - пояснив Ніколайчук.

Як працює ринковий механізм

Посадовець підкреслив, що динаміка гривні формується ринковими механізмами, а не адміністративними рішеннями НБУ.

"Це не Національний банк збільшує чи зменшує рівень обмінного курсу. Насправді тут працюють ринкові механізми. Коли долар послаблюється відносно євро, то євро зміцнюється, і це надає додаткові стимули для експортерів продавати валюту, а імпортерам - зменшує попит", - сказав він.

За його словами, це безпосередньо впливає і на курс гривні до долара. "У такій ситуації долар США послаблюється відносно гривні, що вирівнює певною мірою курс гривні до євро", - пояснив перший заступник голови НБУ.

Частка розрахунків у євро зростає

Ніколайчук також нагадав, що така залежність спостерігалася і до повномасштабного вторгнення, однак зараз вона посилилася.

"Мабуть, в останні роки така динаміка посилюється тим фактом, що все більше і більше наших розрахунків у зовнішній торгівлі відбуваються саме в євро", - підсумував він.

Причини коливань

Крім того, заступник голови НБУ Юрій Гелетей зазначив, що коливання курсу євро до долара визначаються насамперед макроекономічною ситуацією у світі.

"Що зумовлює динаміку курсову в парі євро-долар? Це, безумовно, макроекономічна ситуація в Єврозоні, в Сполучених Штатах, а також рішення Федеральної резервної системи та Європейського центрального банку. Ми, як Національний банк, на це не впливаємо жодним чином", - зазначив він.