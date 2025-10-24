НБУ пояснил, как курс евро-доллар влияет на гривну

Он отметил, что укрепление или ослабление доллара США к другим валютам автоматически влияет и на курс гривны.

"Когда доллар США укрепляется или ослабляется к валютам других стран, то гривна здесь не является исключением. И эти события связаны прежде всего с процессами в Соединенных Штатах Америки", - пояснил Николайчук.

Как работает рыночный механизм

Чиновник подчеркнул, что динамика гривны формируется рыночными механизмами, а не административными решениями НБУ.

"Это не Национальный банк увеличивает или уменьшает уровень обменного курса. На самом деле здесь работают рыночные механизмы. Когда доллар ослабляется относительно евро, то евро укрепляется, и это дает дополнительные стимулы для экспортеров продавать валюту, а импортерам - уменьшает спрос", - сказал он.

По его словам, это непосредственно влияет и на курс гривны к доллару. "В такой ситуации доллар США ослабляется относительно гривны, что выравнивает в определенной степени курс гривны к евро", - пояснил первый заместитель председателя НБУ.

Доля расчетов в евро растет

Николайчук также напомнил, что такая зависимость наблюдалась и до полномасштабного вторжения, однако сейчас она усилилась.

"Видимо, в последние годы такая динамика усиливается тем фактом, что все больше и больше наших расчетов во внешней торговле происходят именно в евро", - подытожил он.

Причины колебаний

Кроме того, заместитель главы НБУ Юрий Гелетей отметил, что колебания курса евро к доллару определяются прежде всего макроэкономической ситуацией в мире.

"Что предопределяет динамику курсовую в паре евро-доллар? Это, безусловно, макроэкономическая ситуация в Еврозоне, в Соединенных Штатах, а также решение Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Мы, как Национальный банк, на это не влияем никоим образом", - отметил он.