У НБУ пояснили ціль запланованої моніторингової програми МВФ для України

Підсумком роботи місії МВФ, яка розпочала роботу 11 листопада, повинна стати моніторингова програма для України. Вона стане основою для повноцінної програми з МВФ вже у наступному році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

"Очікуємо на плідну роботу з напрацювання параметрів моніторингової програми із залученням Ради МВФ, яка консолідує заходи макрофінансової політики української влади та стане основною для отримання фінансової допомоги від міжнародних партнерів у 2023 році", - сказав голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, з боку МВФ є розуміння того, наскільки критичним для України сьогодні є фактор часу.

"Тому вже за результатами цієї місії розраховуємо на досягнення угоди на рівні персоналу на основі Меморандуму про економічну та фінансову політику, що сприятиме обговоренню Радою МВФ моніторингової програми в грудні", – зазначив він.

У НБУ також додали, що виконання умов моніторингової програми допоможе Україні розпочати перехід до програми фінансування від МВФ та має посприяти залученню донорської підтримки від інших міжнародних партнерів.