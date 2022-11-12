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В НБУ пояснили цель запланированной мониторинговой программы МВФ для Украины

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Украина, Суббота 12 ноября 2022 13:34
В НБУ пояснили цель запланированной мониторинговой программы МВФ для Украины Фото: в НБУ ожидают мониторинговую программу МВФ для Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Итогом работы миссии МВФ, которая начала работу 11 ноября, должна стать мониторинговая программа для Украины. Она станет основанием для полноценной программы с МВФ уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Ожидаем плодотворной работы по наработке параметров мониторинговой программы с привлечением Совета МВФ, который консолидирует меры макрофинансовой политики украинской власти и станет основной для получения финансовой помощи от международных партнеров в 2023 году", - сказал глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, со стороны МВФ есть понимание того, насколько критичен для Украины сегодня фактор времени.

"Поэтому уже по результатам этой миссии рассчитываем достижения соглашения на уровне персонала на основе Меморандума об экономической и финансовой политике, что будет способствовать обсуждению Советом МВФ мониторинговой программы в декабре", - отметил он.

В НБУ также добавили, что выполнение условий мониторинговой программы поможет Украине начать переход к программе финансирования от МВФ и поспособствовать привлечению донорской поддержки от других международных партнеров.

Напомним, 11 ноября миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине приступила к работе в онлайн режиме. Результатом должно стать внедрение мониторинговой программы.

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