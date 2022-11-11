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Україна та МВФ онлайн домовлятимуться про нову програму

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Україна, П'ятниця 11 листопада 2022 08:10
Україна та МВФ онлайн домовлятимуться про нову програму Фото: місія МВФ в Україні працюватиме в онлайн режимі (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні розпочала роботу в онлайн режимі. Результатом повинно стати запровадження моніторингової програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив постійний представник МВФ Ваграм Степанян.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками України у контексті продовження обговорення запиту влади щодо моніторингової програми із залученням Ради виконавчих директорів МВФ", - йдеться в заяві.

Як зазначив Степанян, діалог опиратиметься на результати зустрічей, що були проведені минулого місяця у Відні, Австрія.

Раніше голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що це одна місія Міжнародного валютного фонду працюватиме з 11 до 17 листопада та вирішить питання щодо моніторингової програми для України.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд та Україна планують обговорення запуску Моніторингової програми із залученням Ради директорів Фонду (Program Monitoring with Board Involvement - PMB). Очікується, що програма запрацює у грудні.

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