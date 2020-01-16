В НБУ пояснили скачки курса доллара на наличном рынке

На колебания курса доллара на наличном рынке накануне и после Нового года, прежде всего, повлиял психологический фактор. Об этом сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий после презентации Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года, передает корреспондент РБК-Украина.

Чурий напомнил о сильном скачке курса доллара в октябре 2019 года, который, по его данным, точно был вызван психологическим фактором.

В то же время НБУ не проводит никакой деятельности на наличном рынке. "Мы проводим нашу деятельность на безналичном рынке. В то же время наличный рынок очень сильно связан с безналичным. Поэтому мы видим, что этот психологический фактор довольно быстро сошел на нет", - сказал он.

Как отметил Чурий, курс в Украине плавающий, который формируется согласно спросу и предложению, а НБУ не меняет свою роль на этом рынке. "То есть мы принимаем в нем участие с целью прежде всего пополнения золотовалютных резервов, а во-вторых, для сглаживания колебаний", - сказал он.

По его словам, "те колебания, которые сейчас происходят, не является исключением из правил, это примерно те же колебания, которые у нас всегда происходят".

Напомним, резкий скачек курса доллара накануне Нового года произошел после того, как НБУ купил на рынке 26 декабря 2019 года 700 млн долларов.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) в течение 2019 года купил на межбанке валюты на 8462,60 млн долларов и продал на 529,23 млн долларов. Таким образом, с начала 2019 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 7933,38 млн долларов.