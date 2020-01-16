У НБУ пояснили скачки курсу долара на готівковому ринку

На коливання курсу долара на готівковому ринку напередодні і після Нового року, перш за все, вплинув психологічний фактор. Про це сказав заступник голови НБУ Олег Чурій після презентації Стратегії розвитку фінансового сектора України до 2025 року, передає кореспондент РБК-Україна.

Чурій нагадав про сильний скачок курсу долара в жовтні 2019 року, який, за його даними, точно був викликаний психологічним фактором.

У той же час НБУ не проводить жодної діяльності на готівковому ринку. "Ми проводимо нашу діяльність на безготівковому ринку. У той же час готівковий ринок дуже сильно пов'язаний з безготівковим. Тому ми бачимо, що цей психологічний фактор досить швидко зійшов нанівець", - сказав він.

Як зазначив Чурій, курс в Україні плаваючий і формується відповідно до попиту і пропозиції, а НБУ не міняє свою роль на цьому ринку. "Тобто ми приймаємо на ньому участь з метою перш за все поповнення золотовалютних резервів, а по-друге, для згладжування коливань", - сказав він.

За його словами, "ті коливання, які зараз відбуваються, не є виключенням з правил, це приблизно ті ж коливання, які у нас завжди відбуваються".

Нагадаємо, різкий скачок курсу долара напередодні Нового року відбувся після того, як НБУ купив на ринку 26 грудня 2019 року 700 млн доларів.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом 2019 року купив на міжбанку валюти на 8462,60 млн доларів і продав на 529,23 млн доларів. Таким чином, з початку 2019 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 7933,38 млн доларів.