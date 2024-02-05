У НБУ пояснили падіння курсу долара

За його словами, якщо в першій половині січня щоденний обсяг інтервенцій, хоч і дещо зменшився порівняно з грудневими значеннями, але залишався значним - на рівні 150 млн доларів, то у другій половині місяця він знизився до 80 млн доларів. Обмінний курс відреагував на поліпшення балансу попиту та пропозиції – з початку року він зміцнився на 1,2%.

Наявний обсяг міжнародних резервів дає змогу НБУ забезпечувати курсову стійкість і надалі, сказав Гелетій під час зустрічі правління НБУ з керівниками 30 найбільших банків.

Крім того, голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що головні припущення базового сценарію оновленого макропрогнозу НБУ - зменшення безпекових ризиків з 2025 року та збереження достатнього обсягу міжнародного фінансування.

"Україна прожила вже місяць в умовах порушення ритмічності міжнародної допомоги завдяки сформованим внутрішнім ресурсам. Нам вдалося втримати ситуацію під контролем та уникнути емісійного фінансування бюджету. Ми і надалі робитимемо все можливе для збереження макрофінансової стійкості. Водночас, доки війна триватиме, зберігатиметься потреба в міжнародній допомозі", - сказав Пишний.

Курс долара у січні та прогнози

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у січні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,533 млрд доларів. Це менше на 28,7%, ніж у грудні минулого року (3,553 млрд доларів).

Підвищений дефіцит валюти на міжбанку спостерігався на початку січня, коли офіційний курс зріс до максимуму 38,22 грн/долар.

Проте після 10 січня дефіцит скоротився. У результаті курс за місяць знизився на 11 копійок - з 37,98 до 37,87 грн/долар. На початку лютого курс упав ще нижче.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що курс долара до гривні протягом 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності. Водночас НБУ забезпечить курсову стійкість і привабливість гривні.

Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, на кінець 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.

Фінансові аналітики прогнозують, що курс долара протягом наступних 12 місяців становитиме близько 40 гривень.