В НБУ пояснили падение курса доллара

По его словам, если в первой половине января ежедневный объем интервенций, хоть и несколько уменьшился по сравнению с декабрьскими значениями, но оставался значительным - на уровне 150 млн долларов, то во второй половине месяца он снизился до 80 млн долларов. Обменный курс отреагировал на улучшение баланса спроса и предложения - с начала года он укрепился на 1,2%.

Имеющийся объем международных резервов позволяет НБУ обеспечивать курсовую устойчивость и далее, сказал Гелетий во время встречи правления НБУ с руководителями 30 крупнейших банков.

Кроме того, глава НБУ Андрей Пышный отметил, что главные предположения базового сценария обновленного макропрогноза НБУ - уменьшение рисков безопасности с 2025 года и сохранение достаточного объема международного финансирования.

"Украина прожила уже месяц в условиях нарушения ритмичности международной помощи благодаря сложившимся внутренним ресурсам. Нам удалось удержать ситуацию под контролем и избежать эмиссионного финансирования бюджета. Мы будем и дальше делать все возможное для сохранения макрофинансовой устойчивости. В то же время, пока война будет продолжаться, будет сохраняться потребность в международной помощи", - сказал Пышный.

Курс доллара в январе и прогнозы

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в январе 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 2,533 млрд долларов. Это меньше на 28,7%, чем в декабре прошлого года (3,553 млрд. долларов).

Повышенный дефицит валюты на межбанке наблюдался в начале января, когда официальный курс вырос до максимума 38,22 грн/доллар.

Однако после 10 января дефицит сократился. В результате курс за месяц снизился на 11 копеек – с 37,98 до 37,87 грн/доллар. В начале февраля курс упал еще ниже.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что курс доллара к гривне в течение 2024 года будет колебаться в соответствии с рыночными условиями и сезонностью. В то же время НБУ обеспечит курсовую устойчивость и привлекательность гривны.

Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.

Финансовые аналитики прогнозируют, что курс доллара в течение следующих 12 месяцев составит около 40 гривен.