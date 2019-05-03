НБУ пояснил укрепление гривны к доллару

На валютном рынке Украины в апреле 2019 года сохранялась благоприятная ситуация. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (апрель 2019 года).

Как отмечается в обзоре, предложение иностранной валюты от клиентов банков превышало спрос на нее, в частности. благодаря рекордному притоку иностранных портфельных инвестиций в гривневые ОВГЗ.

"В результате на валютном рынке на протяжении большей части месяца превалировал ревальвационный тренд - гривна укрепилась на 2,3% м/м к доллару и 3,1% м/м к евро", - говорится в обзоре.

При этом Национальный банк проводил интервенции на валютном рынке с целью пополнения международных резервов и сглаживания чрезмерных колебаний на рынке. По итогам месяца положительное сальдо операций НБУ на валютном рынке составило почти 300 млн долларов.

В НБУ отметили, что на мировых финансовых рынках ситуация для стран с развающимися рынками, за исключением последней декады месяца оставалась благоприятной благодаря смягчению монетарной политики ведущими центральными банками. "Однако появление позитивных экономических данных США на фоне слабых данных Еврозоны обусловили стремительное укрепление доллара США. В результате в конце апреля большинство валют стран, с развивающимися рынками девальвировали", - отмечается в обзоре.

Напомним, ранее в Министерстве финансов заявили, что на валютный рынок в первом квартале 2019 года влияли продажи валюты экспортерами и нерезидентами, которые инвестируют в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Отметим, по данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают, что обменный курс гривны к доллару через 12 месяцев будет на уровне 29,32 грн / доллар.