Девальвационные ожидания бизнеса улучшились

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Бизнес прогнозирует курс ниже 30 грн/доллар

Руководители украинских предприятий ожидают, что обменный курс гривны к доллару через 12 месяцев будет на уровне 29,32 грн/доллар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за I квартал 2019 года.

Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом девальвационные ожидания улучшились. В IV квартале 2018 года руководители предприятий ожидали курс на уровне 29,99 грн/доллар.

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В начале 2019 года до 42,1% выросла доля респондентов, которые ожидают, что обменный курс в следующие 12 месяцев не превысит 29,00 грн/доллар (в IV квартале 2018 - 21,4%). Почти треть респондентов (31,9%) убеждены, что обменный курс будет в пределах 29,00-30,00 грн/доллар.

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Очередной опрос НБУ был проведен 4 февраля - 6 марта 2016 года среди руководителей 703 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников.

Как сообщало РБК-Украина, согласно прогнозу S&P Global Ratings обменный курс на конец года (грн/доллар) составит: 2019 год - 28,60 грн/доллар, 2020 год - 29,50 грн/доллар, 2021 год - 30,00 грн/доллар, 2022 год - 30,50 грн/доллар.

Напомним, согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару в 2019 году составит 28,7 грн/доллар и будет постепенно понижаться до 30,0 грн/доллар в 2020 году, 30,5 грн/доллар в 2021 году, 31,0 грн/доллар в 2022 году, 31,5 грн/доллар в 2023 году и 31,9 грн/доллар в 2024 году.