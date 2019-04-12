Минфин назвал главные факторы влияния на валютный рынок с начала года

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Экспортеры и нерезиденты влияют на курс

На валютный рынок Украины в первом квартале 2019 года влияли продажи валюты экспортерами и нерезидентами, которые инвестируют в ОВГЗ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический обзор и прогноз Минфина (апрель 2019 года).

По данным Минфина, одним из фактором было сужение дефицита торгового баланса на фоне высоких объемов сбора урожая зерновых в прошлом году, который превысил исторический максимум.

Кроме того, на рынок повлияло привлечение нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа: в I квартале 2019 года портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов увеличился втрое с 6,3 млрд грн до 22,9 млрд грн до 20,3 млрд грн на 1 апреля 2019 года (96% портфеля составляют номинированные в гривне ОВГЗ).

По данным Минфина ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 1 апреля 2019 года составили 757 млрд грн, что на 0,2% выше суммы на конец 2018 года. Доля ОВГЗ в собственности нерезидентов выросла с 0,8% до 3,0%.

Кроме того, на рынок влияла продажа иностранной валюты экономическими агентами в условиях приближения сроков уплаты годовых налогов в государственный бюджет, добавили в Минфине.

Международные резервы выросли до 20,6 млрд долларов в конце I квартала (что соответствует уровню конца 2013 года), отмечается в обзоре.

Как сообщало РБК-Украина, в Национальном банке Украины считают, что на укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается с начала 2019 года, повлияли несколько факторов, среди которых внешняя конъюнктура и спрос нерезидентов на ОВГЗ.

В то же время в НБУ отмечают, что с переходом на плавающий курс прогнозировать значение курса доллара к гривне стало практически невозможно.