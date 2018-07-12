НБУ повысил учетную ставку до 17,5% годовых

Новая учетная ставка начнет действовать с 13 июля

Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 17,5% годовых. Об этом на пресс-конференции объявил глава Нацбанка Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Смолий объявил о решении повысить учетную ставку до 17,5%, несмотря на снижение инфляции за последние 12 месяцев.

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 17,5% годовых с 13 июля 2018 года, чтобы вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в 2019 году", - заявил Смолия.

Он также отметил, что снижение инфляции до целевого уровня может оказаться под угрозой из-за действия ряда факторов - оживление внутреннего спроса, активная трудовая миграция, усиление рисков в отношении получения очередного транша Международного валютного транша и другого связанного финансирования, высокие инфляционные ожидания, снижение интереса инвесторов к активам развивающихся страны. Более жесткая монетарная политика может нивелировать их влияние и способствовать снижению инфляции до 5,8% на конец следующего года и до 5% в 2020 году.

Напомним, в апреле НБУ не видел оснований для снижения учетной ставки до конца 2018 года, а в мае сохранил ее на уровне 17%.