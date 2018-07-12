НБУ підвищив облікову ставку до 17,5% річних

Нова облікова ставка почне діяти з 13 липня

Національний банк України підвищив облікову ставку до 17,5% річних. Про це на прес-конференції оголосив голова Нацбанку Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Смолій оголосив про рішення підвищити облікову ставку до 17,5%, незважаючи на зниження інфляції за останні 12 місяців.

"Правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку до 17,5% річних з 13 липня 2018 року, щоб повернути інфляцію в межі цільового діапазону в 2019 році", - заявив Смолія.

Він також зазначив, що зниження інфляції до цільового рівня може опинитися під загрозою через дії ряду факторів - пожвавлення внутрішнього попиту, активна трудова міграція, посилення ризиків щодо отримання чергового траншу Міжнародного валютного траншу та іншого пов'язаного фінансування, високі інфляційні очікування, зниження інтересу інвесторів до активів країни. Більш жорстка монетарна політика може нівелювати їх вплив і сприяти зниженню інфляції до 5,8% на кінець наступного року і до 5% в 2020 році.

Нагадаємо, в квітні НБУ не бачив підстав для зниження облікової ставки до кінця 2018 року, а в травні зберіг її на рівні 17%.