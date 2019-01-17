НБУ повысил справочный курс доллара

Фото: коллаж (Pixabay)

Курс доллара вырос на 3 копейки

Справочное значение курса доллара на 17 января составило 28,03 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,0365 гривен за доллар, что на 3 копейки выше, чем установленный 16 января (28,0042 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 17 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 28,05 грн/доллар, курс в покупке до 28,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 31,94 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 28,12 гривен за доллар, в покупке вырос на 2 копейки до 27,89 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,14 гривен за евро.